FIFA 20: Nach Konami-Deal: Aus Juventus Turin wird Piemonte Calcio - 4Players.de

Nachdem der Juventus FC dem Hersteller Konami die exklusiven Rechte an der Nutzung des Vereinsnamens inklusive Wappen, Logos und Trikots für eFootball PES 2020 eingeräumt hatte ( siehe News ), präsentiert Electronic Arts heute seine Notlösung. Wie man auf der offiziellen Webseite bekannt gibt, wird aus Juventus Turin einfach der fiktive Verein Piemonte Calcio.Da Konamis Exklusiv-Deal keine Spielernamen und deren Aussehen umfasst, stehen allerdings weiterhin die großen Namen wie Cristiano Ronaldo & Co auf dem Platz. Auch für Faktoren wie die Teamchemie in FUT oder die Spielerwerte will man sich weiterhin an den realen Leistungen der Juventus-Akteure orientieren.Letztes aktuelles Video: EA 2019 Reveal-Trailer inkl VOLTA-Fussball