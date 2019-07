FIFA 20: Besserer Spielfluss und realistischere Ballphysik: EA Sports zeigt die Verbesserungen im Trailer - 4Players.de

"Dynamische 1-gegen-1-Situationen: Wir haben den Spielfluss auf der Grundlage des Spieltempos der weltbesten Ligen überarbeitet und für noch mehr Authentizität bei Räumen und Spielrhythmus gesorgt. So ergeben sich noch mehr 1-gegen-1-Situationen, die den benutzergesteuerten Entscheidungsmomenten größeres Gewicht geben.

KI-Abwehrverhalten: Wir haben das Stellungsspiel und das Zweikampfsystem überarbeitet und dafür gesorgt, dass die KI-Spieler das benutzergesteuerte Gameplay noch besser ergänzen. Die KI bietet intelligenten Defensiv-Support und kann das Abwehrverhalten des Benutzers belohnen und ausnutzen.

Natürliche Spielerbewegung: Dank Innovationen bei Bewegungen und Stellungsspiel bewegen sich die KI-Spieler natürlicher und ruhiger als je zuvor. So ergeben sich bei allen Spielern auf dem Spielfeld realistische Fußballbewegungen."

"Seitwärts-Dribbling: Die neue Seitwärts-Dribblingmechanik gibt dir zusätzliche Angriffsoptionen. Du kannst dich nun noch agiler bewegen, deinen Gegenspieler anlocken und ihn dann mit Tempo oder mit Technik überwinden.

Controlled Tackling: Mithilfe des Active Touch Systems und neuer Zweikampf-Animationen werden die benutzergesteuerten Defensivaktionen nun noch stärker belohnt und ausgenutzt. Je sauberer ein Zweikampf ausgeführt wird, desto größer ist die Chance auf den Ballbesitz.

Überarbeitete Standards: Das überarbeitete System ermöglicht noch mehr Zieloptionen bei direkten Freistößen und Elfmetern. Eine noch fähigkeitsbasiertere Schussmechanik sorgt für noch erfolgsversprechendere Schüsse als je zuvor.

Composed Finishing: Wir haben die Schuss-Grundlagen überarbeitet, um dir noch konstantere und präzisere Abschlüsse zu ermöglichen. Ergebnis ist ein realistischeres Schusserlebnis, das authentische Abschlüsse belohnt und schwierigere Spielsituationen (z. B. Volleys nach Hereingaben) mit mehr Risiko, aber potenziell eben auch mit mehr Erfolg versieht."

EA Sports versucht im folgenden Trailer (siehe unten) die Verbesserungen in FIFA 20 gegenüber den Vorgängern zu demonstrieren. Hervorgehoben werden höherer Fußball-Realismus durch verbesserte Ballphysik-System, mehr Kontrolle in 1-gegen-1-Situationen, benutzergesteuerte Entscheidungsmomente und ein allgemein besserer Spielfluss.Mit dem "authentischen Spielfluss" meint Electronic Arts, dass die KI-Spieler ein besseres Verständnis von Raum, Zeit und Position auf dem Rasen haben sollen, was dem dasbenutzergesteuerten Spielgeschehen stärker zugutekommen soll:Lead Gameplay Producer Sam Rivera stellt die Entscheidungsmomente folgendermaßen vor: "Mit den Entscheidungsmomenten hast du noch mehr Kontrolle über all jene Momente, die über den Ausgang eines Spiels entscheiden. Du hast in den Schlüsselszenen jeder einzelnen Partie noch größeren Einfluss auf das Geschehen, beispielsweise mit dem Composed Finishing in der Offensive, dem Controlled Tackling in der Defensive, dem Seitwärts-Dribbling oder den Überarbeiteten Standards.""Das neue Ballphysik-System sorgt in FIFA 20 für ungeahnten Realismus und beinhaltet neue Ballflugbahnen, noch realistischere Zweikampf-Interaktionen und physikbasiertes Verhalten. Wir haben ein überarbeitetes Bewegungssystem ins Spiel eingebaut, das noch realistischere Balldrehungen und Aufpraller ermöglicht und für noch größere Authentizität sorgt. Das neue Ballbewegungs-System ermöglicht eine Vielzahl neuer realistischer Ballflugbahnen, von technisch anspruchsvollen Bogenlampen über Flatterbälle und angeschnittenen Standards bis hin zu kraftvollen Direktabnahmen."FIFA 20 wird am 27. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Käufer der Champions Edition und der Ultimate Edition dürfen drei Tage früher loslegen.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer