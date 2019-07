FIFA 20: Eden Hazard und Virgil van Dijk auf dem Cover - 4Players.de

Screenshot - FIFA 20 (PC) Screenshot - FIFA 20 (PC)

EA Sports hat die Cover-Athleten von FIFA 20 benannt. Real-Madrid-Neuzugang Eden Hazard wird das Cover der Standard Edition zieren. Auf der Champions Edition ist FC-Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk zu sehen."EA Sports FIFA ist das größte Fußball-Spiel der Welt und ich spiele es schon seit Jahren gegen meine Brüder", so Eden Hazard. "Mit FIFA 20 weltweit in den Läden zu stehen ist wirklich unglaublich und ich hoffe, dass ich die Spieler so sehr anheizen kann, wie ich es auch für mich selbst tun werde, wenn ich diese Saison für Real Madrid auf dem Platz stehen werde!"Für Hazard ist es das zweite Mal, dass er auf dem Cover von FIFA abgebildet ist. Auf der englischen Version von FIFA 15 war der Belgier ebenfalls zu sehen."Für mich ist es eine Ehre, das Cover von FIFA 20 zu zieren", sagte Virgil van Dijk. "Ich spiele FIFA schon so lange, wie ich mich erinnern kann und es macht mich wirklich unglaublich stolz, den FC Liverpool auf dem Cover eines so ikonischen Spiels repräsentieren zu dürfen."FIFA 20 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und wird weltweit ab dem 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin erhältlich sein. Die Champions Edition bietet Vorabzugang ab dem 24. September 2019. Für Switch wird eine "Legacy Edition" veröffentlicht - also im Prinzip eine leicht aktualisierte Version von FIFA 19.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer