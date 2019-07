FIFA 20: Neuerungen und Verbesserungen im Bereich "Ultimate Team" - 4Players.de

"FUT-Freundschaftsspiele: Über diese neue Zentrale kann FUT lokal oder online mit Freunden oder im traditionellen 11-gegen-11-Gameplay in Onlineduellen mit oder ohne Hausregeln gespielt werden. Außerdem gibt es 4 neue Spielvarianten: Überraschungsball, Platzhirsch, Max.-Chemie und Tausch.

Überarbeitetes Aufgaben-System: Neue Fortschrittsoptionen und Anpassungsmöglichkeiten für den FUT-Verein sorgen für völlig neue FUT-Spielarten, zeitlich begrenzte und gruppierte Ziele sorgen für noch lohnendere und noch komplexere Aufgaben.

Neue Anpassungsoptionen: Ein unverkennbarer FUT-Verein mit neuen Club-Anpassungsoptionen, wie neuen individuellen Trikots, Vereinswappen, Stadionobjekten, Bannern, Torjubeln und mehr.

Team-Management: Über den umgestalteten Team-Bildschirm kann erstmals an einem zentralen Ort schnell auf die aktive Mannschaft, den Transfermarkt und die Vereinsinhalte zugegriffen werden."

EA Sports hat einige Neuerungen und Verbesserungen im Bereich "Ultimate Team" von FIFA 20 aufgezählt. Folgende Features nennt der Publisher:Weitere Details zu den Ultimate-Team-Anpassungen findet ihr hier (in englischer Sprache). Ansonsten hat EA Sports noch Zinédine Zidane als FUT-ICON und Coverstar der Ultimate Edition von FIFA 20 enthüllt. Als neues FUT-20-ICON gehört er mit Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wright und Ronald Koeman zu den jüngsten Neuzugängen der FIFA-20-Legenden."Zudem ist 'Zizou' neben den FIFA 20-Coverstars Eden Hazard und Virgil Van Dijk auch auf dem Cover der FIFA 20 Ultimate Edition vertreten. Weltmeister Zidane kann auf eine enorm erfolgreiche Karriere bei Juventus und Real Madrid sowie in der französischen Nationalmannschaft zurückblicken und stand an der Spitze der ICON-Wunschliste", schreibt der Publisher.In Hinblick auf andere Fußballspiele (z. B. eFootball: PES 2020) hebt EA hervor, dass FIFA 20 mit über 30 offiziellen Ligen, 700+ Teams, 17.000+ authentischen Spielern und 90 lizenzierten Stadien und Arenen aus aller Welt daherkommt."Exklusiv in FIFA 20 dürfen sich Spieler auf die wichtigsten Wettbewerbe der Fußballwelt freuen: Die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die Premier League und LaLiga sowie die Atmosphäre der Bundesliga mit allen 18 Bundesliga-Vereinen mit authentischen Kadern, Trikots und Wappen", heißt es.FIFA 20 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und wird weltweit ab dem 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin erhältlich sein. Die Champions Edition bietet Vorabzugang ab dem 24. September 2019. Für Switch wird eine "Legacy Edition" veröffentlicht - also im Prinzip eine leicht aktualisierte Version von FIFA 19.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer