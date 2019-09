FIFA 20: Demo mit Straßenfußball "VOLTA Football" und Anstoß-Modus für PS4 und Xbox One zum Download - 4Players.de

Electronic Arts hat die Demo von FIFA 20 veröffentlicht. Die Probeversion kann im PlayStation Store für PlayStation 4 und im Microsoft Store für Xbox One runtergeladen werden. Die PC-Demo bei Origin steht noch nicht bereit. Ausprobieren kann man den Straßenfußball-Modus "VOLTA Football" und den 11vs11 Anstoß-Modus.Heute ist übrigens die Vollversion von eFootball PES 2020 (ehemals Pro Evolution Soccer) von Konami veröffentlicht worden ( wir berichteten ). Electronic Arts verspricht "ein neues Level" der Bundesliga-Inszenierung für das am 27. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinende Fußballspiel FIFA 20 (zur Vorschau ). Die Champions Edition von FIFA 20 bietet Vorabzugang ab dem 24. September 2019. Für Switch wird eine "Legacy Edition" veröffentlicht - also im Prinzip eine leicht aktualisierte Version von FIFA 19.