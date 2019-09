FIFA 20: Unzufriedenheit mit dem fehlerhaften und oberflächlichen Karriere-Modus steigt - 4Players.de

Please keep the feedback coming! Me and @EA_GZaro are always 👂🏻. Enjoy global launch day, and we may even have a few code drops at some point for those who are still waiting for a copy...who knows where we’ll pop up. 🤔 #FIFAFriday ⚽️



— Corey Andress (@EACoreySA) September 27, 2019

Immer mehr Beschwerden über den fehlerhaften Karriere-Modus in FIFA 20 sammeln sich in den Weiten des Internets. Neben einschlägigen Beiträgen bei Reddit lag sogar der Hashtag "#FixCareerMode" in Großbritannien hoch im Trend. Viele Spieler sind unzufrieden mit den begrenzten Funktionen und den vielen Bugs des Spielmodus. Einige von den Problemen soll es bereits in den FIFA-Versionen aus den vergangenen Jahren gegeben haben.Der Reddit-Nutzer "spookymulder" meinte, dass EA seine Beiträge zu den FIFA-Bugs im offiziellen Forum gelöscht hätte, um die Community "ruhigzustellen". Auch Anleitungen und Tipps für Rückerstattungen sollen gelöscht worden sein. In einem Interview mit Eurogamer sagte "spookymulder", dass der Karriere-Modus einst der Hauptmodus der FIFA-Reihe war. Seitdem sich Electronic Arts auf den FIFA-Ultimate-Team-Modus konzentrieren würde, sei der Karriere-Modus so sehr vernachlässigt worden, dass selbst fünf oder sieben Jahre alte FIFA-Spiele in diesem Bereich vor den aktuelleren Versionen liegen würden. In den letzten Jahren gab es immer wieder Fehler/Bugs, welche die Immersion zerstören - z.B. unrealistische Tabellen (Top-Teams als Absteiger) oder KI-Mannschaften, die erst gar nicht ihre stärksten Spieler aufstellen, was die Partien viel zu leicht machte. Auch Jörg kritisierte den schwachen Karriere-Modus in seinem Test Es wird ausgeführt, dass diese Probleme schon in den Editionen vor FIFA 20 auftraten und bekannt waren. Der Wunsch nach Patches und Verbesserungen sei bisher auf taube Ohren gestoßen. Die FIFA-Community wurde stark vernachlässigt, hieß es bei Reddit . Gerade nach dem "offiziellen Einblick in den Karrieremodus" von den Entwicklern ( zum Artikel ) würden sich viele Spieler belogen fühlen.Mittlerweile hat sich Corey Andress (Global Franchise Lead von EA Sports) via Twitter zu Wort gemeldet. Er schrieb, dass sie die Meldungen der Spieler zur Kenntnis nehmen würden und schon einige potenzielle Fehlerquellen identifiziert hätten. Jedoch würde die Behebung der Fehler einige Zeit in Anspruch nehmen, weil der Karriere-Modus ein Offline-Modus sei. Er verweist u.a. auf den Zertifizierungsaufwand der Updates.Letztes aktuelles Video: Video-Test