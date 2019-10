FIFA 20: Mehr als zehn Millionen Spieler - 4Players.de

"FIFA 20 Spieler haben bereits mehr als 1,2 Milliarden Tore in über 450 Millionen Spielen geschossen, verteilt über alle Modi.

FIFA Ultimate Team verzeichnet in den ersten drei Wochen nach Release mehr Spieler als je zuvor. Bisher wurden knapp 272 Millionen FUT Spiele gespielt, darunter 130 Millionen Division Rivals Spiele. In der ersten FUT Champions Weekend League kämpften zahlreiche Kontrahenten um die Platzierungen in der EA Sports FIFA 20 Global Series, auf dem Weg zum FIFA eWorld Cup.

Volta Football erfreut sich großer Popularität in EA Sports FIFA 20: Mit über 5 Millionen bisher erstellten Avataren und Berlin als die beliebteste Location, erntet der neue Modus viel Zuspruch in der Community."

Electronic Arts meldet , dass FIFA 20 seit Verkaufsstart im September 2019 über zehn Millionen Spieler zählen würde. In der Pressemitteilung steht weiter, dass durch die Abos EA Access und Origin Access "immer mehr Spieler ins Spiel" kommen würden, wobei FIFA 20 nur als "zehn Stunden Trial-Version" in diesen Abo-Varianten enthalten ist. Ob EA auch Abo-Nutzer, welche die FIFA-20-Trial-Fassung ausprobiert haben, als Spieler zählt, ist unklar.FIFA 20 soll laut EA derzeit das weltweit meistgespielte Sportspiel sein:EA: "Über 10 Millionen treten bereits auf professionellen Plätzen und in Futsal-Käfigen auf der ganzen Welt gegeneinander an. Um das zu feiern erhalten alle Spieler, die bis zum 17. Oktober ins Spiel gehen 8.000 Volta-Münzen, um ihre Avatare zu personalisieren und Ihren Style mit den neuesten Items des aktuellsten Volta-Drops auszudrücken. Außerdem können die Spieler das neue Volta Football Squad Building Challenge Puzzle lösen um weitere in-game Belohnungen zu erhalten."Letztes aktuelles Video: Video-Test