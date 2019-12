FIFA 20: EA Sports suspendiert Marco van Basten nach einer Nazi-Gruß-Entgleisung - 4Players.de

EA Sports hat den niederländischen Ex-Fußballspieler Marco van Basten wegen eines kürzlich geäußerten Nazi-Grußes aus FIFA 20 bzw. FUT (FIFA Ultimate Team) verbannt. Bisher gehörte er zu den "Ikonen", die man aus den Kartenpackungen erhalten konnte.Der Grund für seine "Suspendierung" (wie EA Sports es nennt) ist ein nationalsozialistischer Gruß in einem TV-Interview vor dem Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Heracles Almelo. Am Ende des Interviews mit dem in West-Berlin geborenen Frank Wormuth (Trainer von Heracles Almelo) rief van Basten, der als TV-Experte tätig war, "Sieg Heil" ( Aufzeichnung ). Später entschuldigte er sich für diese "Entgleisung".Electronic Arts begründete die Schritte laut USGamer folgendermaßen: "Uns sind die jüngsten Kommentare von Marco van Basten bekannt. Wir erwarten, dass unser Engagement für Gleichheit und Diversität in allen Bereichen unseres Spiels gewahrt bleibt. In diesem Sinne werden wir Marco van Basten suspendieren." Auch der TV-Sender Fox Sports hat den Niederländer suspendiert und seine Gage an ein niederländisches Weltkriegsgedenkinstitut gespendet.Letztes aktuelles Video: Video-Test