FIFA 20: EA Sports enthüllt die ultimative Fan-Elf

Alisson Becker (Liverpool)

Andrew Robertson (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Sadio Mané (Liverpool)

Lionel Messi (Barcelona)

Nachdem Fans auf der ganzen Welt ihre Stimmen abgegeben haben, präsentiert EA Sports das daraus resultierende Team of the Year (TOTY) in FIFA 20 , in dem der FC Liverpool mit fünf Spielern am häufigsten vertreten ist:Dazu heißt es vom Publisher: "Spezielle TOTY Spieler Items werden für kurze Zeit in FUT Packs verfügbar sein. Weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben, inklusive der Bekanntgabe der neuen Ratings der TOTY-Spieler im Verlauf der Woche." Außerdem können Fans in FIFA 20 ab sofort für den zwölften Spieler stimmen, der die Liste vervollständigen wird.