FIFA 20: Sony kündigt Club Challenge Turnier in Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund an

Alle Spieler, die sich für das Turnier registrieren, erhalten ein PS4-Theme im Borussia Dortmund-Design.

Die 16 Finalisten erhalten jeweils ein BVB-Trikot und Merchandise des Vereins.

Zusätzlich zu den oben genannten Preisen erhält der vierte Platz 500¤

Der dritte Platz bekommt 1000¤, der zweite 2500¤, sowie jeweils 2 Tickets für ein Borussia Dortmund Heimspiel.

Platz 1 erhält zusätzlich zu den Vereinspreisen und den Tickets ein Preisgeld in Höhe von 5.000¤ und ein Meet & Greet mit einem Dortmund-Spieler.

Sony Interactive Entertainment startet in Zusammenarbeit mit der ESL und Borussia Dortmund ein Club Challenge Turnier im Fußballspiel FIFA 20. Am 13. und 14. Januar sowie am 17. und 18. Januar starten zunächst zwei Online-Qualifikationsrunden. Selbst wenn man es in der ersten Runde scheitern sollte, kann man in der zweiten einen weiteren Anlauf versuchen, um es unter die besten 16 Spieler zu schaffen.Die Finalisten treffen schließlich am 8. und 9. Februar in einem Offline-Turnier vor Ort in Dortmund aufeinander. Für Teilnehmer, Qualifikanten und Sieger winken folgende Preise:Die Registrierung erfolgt ab sofort und bis zum 17. Januar über die PS4 Events App unter dem Menüpunkt "Turniere auf der PlayStation", auf die man sowohl über das "Events-Tab" der Konsolen-Oberfläche als auch im Spiel FIFA 20 über "PS4-Turniere" zugreifen kann.Anschließend wird man zur Registrierungsseite geleitet, wo man sich mit seinem PSN-Account für die Teilnahme einschreiben und einen Blick auf die Turnierregeln werfen darf. An den Tagen der Qualifikationsrunden wird man benachrichtigt und per Check-In-Funktion automatisch den Gegnern zugewiesen. Gespielt wird im Modus "Head to Head" - selbstverständlich mit der Mannschaft Borussia Dortmund.Letztes aktuelles Video: Team of the Year - Reveal-Trailer ft Virgil van Dijk