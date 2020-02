FIFA 20: Update mit Conmebol Libertadores und Conmebol Sudamericana steht an

"Turniermodus: Im eigenständigen Turniermodus können Spieler ihre Mannschaft von der Gruppenphase bis ins Finale der Conmebol Libertadores führen. Dazu kommt außerdem ein gebrandeter Turnier-Hub mit dynamischen Nachrichten und den neuesten Turnierplatzierungen, Begegnungen und Ergebnissen, um die Spieler während des gesamten Wettbewerbs auf dem Laufenden zu halten.

Anstoß-Modus: Im Anstoß-Modus genießen Spieler die unvergleichliche Atmosphäre eines Finales der Conmebol Libertadores, erleben die packende Spannung eines Halbfinales und spüren die Energie der Gruppenphase mit neuen Spieltypen. Alternativ können Spieler auch Fantasiespiele gegen einen beliebigen Verein aus FIFA 20 bestreiten.

Karrieremodus: Im Karrieremodus formen die Spieler eine Vision ihres Vereins und verhelfen ihrem Klub in Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana oder Conmebol Recopa zu Ruhm. Sie spielen mit authentischen Conmebol-Wettkampfstrukturen, Branding, Stadiondekorationen und umfassenden dynamischen Nachrichten, die die neuen Spielermoral- und Manager-Erstellungssysteme ergänzen."

Electronic Arts hat den Einzug der Conmebol Libertadores und der Conmebol Sudamericana in FIFA 20 angekündigt. Die größten Vereinsfußballturniere Südamerikas erscheinen am 3. März 2020 als (kostenloses) Inhalts-Update auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die FIFA-20-Spieler können aus historischen Vereinen des Kontinents, darunter River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios und Universidad Católica, wählen und sie zum Turniersieg führen. Weitere Details findet ihr hier