FIFA 20: EA sperrt zweitgrößten FIFA-Streamer aufgrund von anhaltenden Beleidigungen und Bedrohungen

An Important message regarding FIFA player Kurt0411. pic.twitter.com/RcHu1hMCup



— Electronic Arts (@EA) February 24, 2020





But when everything is said and done we’ll beat them trust me. They have money but we have numbers. Fuck then and everyone on their side



— Kurt (@Kurt0411Fifa) February 24, 2020





Incredibly stuff honestly...banning me from their esports events wasn’t enough, trying to get my Twitch and YouTube channels banned wasn’t enough, they now shut down my 10 year plus Fut Founder account. No words pic.twitter.com/EqAVWprTI5



— Kurt (@Kurt0411Fifa) February 24, 2020





Maybe because of things like this 🤔 pic.twitter.com/GVUwADrxU9



— Ghost 👻 (@Gh0stivan1) February 24, 2020

Electronic Arts hat den FIFA-Profi-Spieler und Streamer Kurt "Kurt0411" Fenech aus allen Spielen und Diensten des Publishers ausgesperrt (via PC Gamer ). Anhaltende Beleidigungen und Bedrohungen von EA-Mitarbeitern und seinen eSports-Mitbewerbern werden von EA als Gründe für diesen Schritt angeführt. Außerdem soll er andere Spieler zu ähnlichem Verhalten angestachelt haben."Seine Botschaften haben eine Grenze des Anstands überschritten und führten zu sehr persönlichen Angriffen, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen (...) Infolgedessen wird heute Kurt0411's EA-Konto aufgrund dieser schwerwiegenden und wiederholten Verstöße beim Spielen unserer Titel Spiele und vom Zugang zu unseren Diensten ausgeschlossen", heißt es von EA.Kurt Fenech, der schon im November 2019 eine Teilnahme-Sperre für FIFA-Turniere aufgrund der Missachtung von Verhaltensregeln erhalten hatte, sieht sich selbst als Opfer und beruft sich auf das Recht zur freien Meinungsäußerung - wenn auch mit vielen Kraftausdrücken. Seiner Ansicht nach habe Electronic Arts Angst davor, dass er zu oft bei den Veranstaltungen gewinnen würde und er als zweitgrößter Streamer ihrer Spiele ihren "goldenen Jungen" (Edwin "Castro-1021" Castro) überholen würde. Eine gewisse Geltungssucht kann Fenech nicht abgesprochen werden, da er im November schon einmal Castro in einem Interview unterbrach und meinte, dass die Leute ohnehin nur wegen ihm zuschauen würden. Auf seinem YouTube-Kanal findet man jedenfalls viele Videos, in denen er sich nicht immer zurückhaltend über EA Sports, den Zustand von FIFA 20 und seine eSports-Gegner äußert. Derzeit spielt er übrigens eFootball PES 2020.