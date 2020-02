Immortal Realms: Vampire Wars: Blutsauger-Kriege starten in die Vorabphase auf Xbox One

Neue Mechanik: Vampir-Lords erhalten im Schlachtmodus eines von 15 besonderen Lord-Zielen, welche bei Erfüllung die gesamte Armee mit Bonus-Effekten verstärkt.

Neue Mechanik: Schreine können im Schlachtmodus erobert werden, um spezielle Fähigkeiten freizuschalten (z.B. Teleportation).

Hinzugefügt: Vier neue Belagerungskarten mit liebevoll handgefertigten Grafiken.

Hinzugefügt: Neue freischaltbare und einzigartige Lord-Fähigkeiten.

Hinzugefügt: Provinz-Effekte die ausgelöst werden, wenn deine Armee den Zug in einer Provinz beendet (z.B. Upgrade "Unterschrieben mit Blut" für die Schloss-Provinz, welches deiner Armee zusätzliche Aktionspunkte verleiht).

Hinzugefügt: Ausbaufähige Gebäude haben jetzt vier verschiedene optische Varianten, je nachdem, welche Upgrades angewandt wurden.

Verbesserte Kamera-Optionen im Königreich-Modus.

Am heutigen 7. Februar 2020 haben Kalypso Media und Palindrome Interactive Immortal Realms: Vampire Wars als Spielvorschau-Titel (Game Preview) auf Xbox One veröffentlicht . Der Download via Microsoft Store kostet 49,99 Euro. Eine kostenlose Testversion (Demo) ist verfügbar. Die offizielle Veröffentlichung soll im Frühjahr auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erfolgen.Zum Inhalt der Vorabfassung heißt es: "Die Spielvorschau von Immortal Realms: Vampire Wars bietet taktische und rundenbasierte Strategie mit einer einzigartige Kombination aus Empire-Management, rundenbasierten Kämpfen, einem erfrischenden Setting mit den besten Elementen aus der Vampir-Mythologie und dunklen Spielelementen wie der Verwaltung von Menschen als Blutressource. Der Spieler bekommt Zugang zur gesamten Dracul-Kampagne, einer der 3 mächtigen Vampirclans, die sich unterschiedlich spielen durch einzigartigen Fähigkeiten, Einheiten und Gebäuden. Die Nosfernus- und Moroia-Kampagnen wird vor dem offiziellen Release hinzugefügt werden. Xbox One-Spieler können im Immortal Realms: Vampire Wars Xbox Club über das Spiel diskutieren und die neuesten Updates der Spielvorschau einsehen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Xbox OneSeit dem Start der geschlossenen Beta für Vorbesteller der PC-Version (wir berichteten ) sollen folgende neue Features hinzugefügt worden sein: