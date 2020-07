Immortal Realms: Vampire Wars: Video stellt Management, Rundenkämpfe und Einheiten der Vampir-Strategie vor

Die Wahrheit offenbart sich: Lüfte die Geheimnisse von Nemire und erlebe eine spannende Geschichte voller unerwarteter Wendungen, in der du die Geschicke von vier mächtigen Vampiren über 12 detailliert gestaltete Missionen begleitest.

Entdecke die Blutlinien: Führe einen von drei einzigartigen Vampirclans, jeder mit seinen eigenen, unverwechselbaren Einheiten, Fähigkeiten, Anführern und Spielmechaniken. Wähle zwischen den Blutlinien der blutdurstigen Dracul, den uralten Nosfernus oder den mystischen Moroia.

Vampirische Kräfte: Dank der taktischen Kartenspielelemente erhält das klassische Konzept der rundenbasierten Strategie frischen Wind und das Genre erhält eine zusätzliche Tiefe. Jeder Clan und jeder Vampirlord kann auf sein persönliches Kartenset zurückgreifen, um sich durch cleveres kombinieren einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Strategie & Taktik: Im strategischen Königreich-Modus befehligst du deine Armee, rekrutierst neue Truppen und schaltest fortschrittliche Technologien frei, um im taktischen Schlacht-Modus deine Fähigkeiten als Feldherr zu beweisen. Ganz nach dem Motto: Leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

Abwechslung ist Trumpf: Neben der umfangreichen Kampagne sorgen der grenzenlose Sandbox- sowie der kampfbetonte Gefechts-Modus für Abwechslung.

Kalypso Media und Palindrome Interactive haben ein weiteres Entwickler-Tagebuch zu Immortal Realms: Vampire Wars veröffentlicht, das einen tieferen Einblick in das Imperium-Management und die Rundenkämpfe des am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden sowie aktuell in der Spielvorschau ( Xbox One ) bzw. Closed Beta ( PC ) befindlichen Vampir-Strategiespiels gewähren soll:Letztes aktuelles Video: Video-Featurette Teil 3Dazu heißt es von den Machern: "Die vorletzte Featurette, welche bei Palindrome Interactive gefilmt wurde, vertieft den Einblick in Immortal Realms: Vampire Wars' einzigartiger Verschmelzung von Imperiums-Management und strategischem rundenbasiertem Kampf, bei dem die Spieler ihre Armeen gegen rivalisierende Clans und Horden monströser Bestien in einem rundenbasiertem Kampfmodus gegeneinander antreten lassen. Die Featurette erörtert auch die für jeden Vampir-Clan einzigartigen Einheitenklassen sowie die Fähigkeiten und Taktiken, mit denen die Spieler ihre Chancen auf einen Sieg auf dem Schlachtfeld erhöhen können."Spielbeschreibung des Herstellers: "Immortal Realms: Vampire Wars bietet taktische und rundenbasierte Strategie mit einer einzigartige Kombination aus Imperiums-Management, rundenbasierten Kämpfen, einem erfrischenden Setting mit den besten Elementen aus der Vampir-Mythologie und dunklen Spielelementen wie der Verwaltung von Menschen als Blutressource. Der Spieler wählt einen von drei mächtigen Vampirclans: Dracul, Moria und Nosfernus, mit völlig unterschiedlichen Spielstilen durch einzigartigen Fähigkeiten, Einheiten und Gebäuden."Als Features werden genannt: