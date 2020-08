Immortal Realms: Vampire Wars: Letztes Entwickler-Tagebuch über die Geschichte; Beta-Update bringt Moroia-Clan

Palindrome Interactive (Entwickler) und Kalypso Media (Publisher) haben das vierte und letzte Entwickler-Tagebuch zu Immortal Realms: Vampire Wars veröffentlicht, in dem die Geschichte thematisiert wird. Es geht um Entstehung, Inspiration, Umsetzung und den Erzählstil aus der Sicht der drei verschiedenen Vampir-Clans. Zugleich steht ein Beta-Update (Steam und Xbox One Preview) zur Verfügung. Es umfasst den dritten Vampir-Clan "Moroia".Immortal Realms: Vampire Wars erscheint am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Vorbesteller der Xbox One oder PC-Version erhalten Zugriff auf die Xbox One Preview oder die Closed PC-Beta über Steam oder den Microsoft Store.Letztes aktuelles Video: VideoFeaturette Teil 4