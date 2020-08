Immortal Realms: Vampire Wars: Die Vampirkriege haben begonnen

Die Wahrheit offenbart sich: Lüfte die Geheimnisse von Nemire und erlebe eine spannende Geschichte voller unerwarteter Wendungen, in der du die Geschicke von vier mächtigen Vampiren über 12 detailliert gestaltete Missionen begleitest.

Entdecke die Blutlinien: Führe einen von drei einzigartigen Vampirclans, jeder mit seinen eigenen, unverwechselbaren Einheiten, Fähigkeiten, Anführern und Spielmechaniken. Wähle zwischen den Blutlinien der blutdurstigen Dracul, den uralten Nosfernus oder den mystischen Moroia.

Vampirische Kräfte: Dank der taktischen Kartenspielelemente erhält das klassische Konzept der rundenbasierten Strategie frischen Wind und das Genre erhält eine zusätzliche Tiefe. Jeder Clan und jeder Vampirlord kann auf sein persönliches Kartenset zurückgreifen, um sich durch cleveres kombinieren einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Strategie & Taktik: Im strategischen Königreich-Modus befehligst du deine Armee, rekrutierst neue Truppen und schaltest fortschrittliche Technologien frei, um im taktischen Schlacht-Modus deine Fähigkeiten als Feldherr zu beweisen. Ganz nach dem Motto: Leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

Abwechslung ist Trumpf: Neben der umfangreichen Kampagne sorgen der grenzenlose Sandbox- sowie der kampfbetonte Gefechts-Modus für Abwechslung.

Am 28. August 2020 haben Palindrome Interactive und Kalypso Media das Vampir-Strategiespiel Immortal Realms: Vampire Wars für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (35,99 Euro statt 39,99 Euro). Via eShop werden 39,99 Euro, via PlayStation Store und Microsoft Store , wo es zudem eine kostenlose Testversion gibt, sogar 49,99 Euro für den auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titel fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (aktuell sind 62 Prozent von 106 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,7 von fünf Sternen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Immortal Realms: Vampire Wars bietet taktische und rundenbasierte Strategie mit einer einzigartige Kombination aus Imperiums-Management, rundenbasierten Kämpfen, einem erfrischenden Setting mit den besten Elementen aus der Vampir-Mythologie und dunklen Spielelementen wie der Verwaltung von Menschen als Blutressource. Der Spieler wählt einen von drei mächtigen Vampirclans: Dracul, Moria und Nosfernus, mit völlig unterschiedlichen Spielstilen durch einzigartigen Fähigkeiten, Einheiten und Gebäuden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer