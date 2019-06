Die Sims 4: Inselleben: Erweiterung und Partnerschaft mit dem "It Gets Better Project" (LGBTQ) angekündigt - 4Players.de

"Lass dich treiben: Dir gefällt das kristallklare Wasser? Paddel in deinem Kanu, schwimme nach Herzenslust und düse in einem Aqua-Zischer durch die Brandung. Wenn du eine Pause vom Meer brauchst, baue eine spektakuläre Sandburg oder faulenze in der Sonne. Du kannst sogar einer Meerjungfrau begegnen!

Wähle einen coolen Job: Entspannen ist prima, aber ... mit positivem Beispiel voranzugehen und dazu beizutragen, dass die Insel sauber bleibt, ist ebenfalls eine fantastische Sache! Werde Naturschützer, säubere die Strände und beobachte, wie sich der Einfluss deines Sims auf der weitestgehend unberührten Insel Sulani ausbreitet. Deine Sims können auch einen Teilzeitjob als Taucher, Rettungsschwimmer oder Fischer annehmen. Oder erledige einfach ab und an einen Gelegenheitsjob! Finde heraus, welche Art Geld zu verdienen am besten zum entspannten Lifestyle deines Sims passt.

Lebe wie ein Einheimischer: Auf Sulani haben Traditionen einen hohen Stellenwert, und dein Sim gehört erst richtig dazu, wenn er diese Traditionen pflegt. Knüpfe bei ausgelassenen Feiern auf der Insel Kontakt zu den Nachbarn, interessiere dich für die lokale Kultur, probiere tropische Köstlichkeiten und besänftige die alten Geister der Insel.

Kleide deine Sims ein: Du möchtest sicher nicht, dass deine Sims in der glühenden Hitze schwitzen, oder? Stecke sie in tropische Outfits, die bestens für den Strand, zum Tauchen oder Rumtollen im Wasser geeignet sind. Nimm dich jedoch vor Bräunungsstreifen in Acht! Außerdem kannst du das rustikale Paradies deiner Sims mit Heimobjekten dekorieren oder dich an der Tikibar entspannen."

Zum Abschluss von EA Play 2019 ist die Erweiterung Die Sims 4: Inselleben angekündigt worden. Das Add-on wird am 21. Juni 2019 für PC und Mac (39,99 Euro) sowie am 16. Juli 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In dem Add-on darf man sich ein eigenes Paradies auf Sulani erschaffen.Der Publisher schreibt: "Das Erweiterungspack enthält die sonnenverwöhnte Welt Sulani, wo Sims zum ersten Mal in Die Sims 4 Aktivitäten im kristallklaren Wasser rund um die Insel unternehmen, im Kanu paddeln oder mit dem Aqua-Zischer an Delfinen vorbeidüsen. Die Sims können schwimmen, Sandburgen am Strand bauen oder in der Sonne entspannen. Den Lebensstil von Sulani genießen sie, indem sie die lokalen Traditionen kennen lernen, traditionelle Köstlichkeiten probieren, tropische Outfits anprobieren oder ihre neue Tropenoase mit Objekten schmücken, die von der lokalen Kultur inspiriert sind. Spieler bestreiten die neue Umweltschützer-Karriere, um die tropische Heimat ihrer Sims zu schützen und wie nie zuvor Schicksal zu spielen. Je mehr Sims sich um die Umwelt kümmern, desto üppiger und vielfältiger wird die Natur der Insel. Sims können auch als Rettungsschwimmer arbeiten, Nebenjobs annehmen oder sich einfach ihre nächste Mahlzeit angeln.""Mit Inselleben will das Entwicklerteam Spielern die Möglichkeit bieten, mit ihren Sims in ein friedliches und einzigartiges Paradies zu entfliehen und die Natur hautnah zu erleben", erklärt Mike Duke, Senior Producer von Die Sims 4. "Mit dieser Erweiterung verhelfen Fans ihren Sims zu einem glücklichen Leben - Sims können am Palmenstrand relaxen, sich an den Korallenriffen mit einer Meerjungfrau anfreunden oder die Umwelt von Sulani schützen und dafür sorgen, dass die Insel noch schöner wird.""Neben Die Sims 4 Inselleben kündigt Die Sims eine neue Partnerschaft mit dem It Gets Better Project an, die die LGBTQ-Community unterstützt. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation und globale Bewegung, die LGBTQ-Jugendlichen Hoffnung gibt und Mut zuspricht. Ab dem 18. Juni erhalten Spieler in Die Sims 4 für PC, Die Sims FreePlay und Die Sims Mobile exklusiven Zugriff auf It Gets Better- sowie Pride-Kleidung und eine Vielzahl an Pride-Objekten, wie z.B. eine geschlechtsneutrale Toilettentür in Die Sims 4. Diese Inhalte werden für Die Sims 4 auf Konsole im Juli verfügbar sein."Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Trailer