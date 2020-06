Lost in Random: Märchenhaftes Abenteuer der Fe-Macher angekündigt

Screenshot - Lost in Random (PC) Screenshot - Lost in Random (PC) Screenshot - Lost in Random (PC) Screenshot - Lost in Random (PC) Screenshot - Lost in Random (PC)

Zoink Games ( Ghost Giant Fe ) und Electronic Arts haben im Rahmen des Digital-Events EA Play Live 2020 das märchenhafte Action-Adventure Lost in Random , angekündigt, das 2021 unter dem "EA Originals"-Label für PC (Origin, Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.Dazu heißt es vom Publisher: "Lost in Random ist ein von Zoink in Göteborg entwickeltes, märchenhaftes Action-Adventure-Spiel im Gothic-Look mit aktueller Message. In der ebenfalls neuen IP begleiten Spieler das mutige junge Mädchen Even und ihren Würfel-Freund Dicey durch eine dystopische Welt, in der Unsicherheit und Chaos herrschen. Die beiden begeben sich auf eine gefährliche Reise, um den Fluch von Random zu brechen. Dabei müssen sie lernen, das Ungewisse zu schätzen und mit dem zurechtzukommen, was das Schicksal für sie bereithält.""Jeder kennt das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn chaotische Ereignisse das eigene Leben mal wieder auf den Kopf stellen. Mit Lost in Random möchten wir unsere Spieler in eine alternative Welt versetzen, in der sie aus dieser Zufälligkeit auch etwas Positives ziehen können", so Klaus Lyngeled, CEO & Game Director bei Zoink.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer