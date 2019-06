Kingdom Hearts 3 ReMind: Erste Informationen und ein Trailer zur Erweiterung - 4Players.de

Beim Konzert "Kingdom Hearts Orchestra: World of Tres" in Los Angeles sind weitere Informationen und ein erster Trailer zur Erweiterung Kingdom Hearts 3 ReMind präsentiert worden. Der DLC soll im "Winter" für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.: Der ReMind DLC wird im Grunde genommen die Final-Mix-Version des Spiels sein - mit zusätzlichen Episoden, Boss-Gegnern und diversen Geheimnissen. Im Video sind Aqua, Roxas und Riku als spielbare Charaktere zu sehen. Ebenso wie das Treffen zwischen Young Master Xehanort und dem Master of Masters.Letztes aktuelles Video: E3 2019 TrailerDie Download-Zusatzinhalte für Kingdom Hearts 3 sollen in einem Paket (ReMind) erscheinen, weil Tetsuya Nomura (Game Director) dem Season-Pass-Konzept kritisch gegenüberstehen würde. Die kostenpflichtige Erweiterung wird das zusätzliche Szenario "ReMind", die "Limit Episode" mit einem Bosskampf und eine "Geheime Episode" plus Bosskampf umfassen. Nutzer der japanischen Version sollen außerdem die englische Sprachausgabe runterladen können. Als kostenlose Inhalte werden ein neues Schlüsselschwert und eine neue Form versprochen.