Xbox Game Pass PC-Spiele: Start steht bevor; Preis und viele Spiele stehen fest; Metro Exodus im Abo-Aufgebot - 4Players.de

Abzu

ACA NEOGEO METAL SLUG X

ARK: Survival Evolved

Battle Chasers: Nightwar

Bridge Constructor Portal

BroforceForza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition für Windows 10

Hatoful Boyfriend

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hollow Knight: Voidheart-Edition

Hotline Miami

Imperator: Rome

Lichtspeer: Double Speer Edition

Metro Exodus (Windows)

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Neon Chrome

Rime

Rise of Nations: Extended Edition

Rise of the Tomb Raider

Sea of Thieves

Shenmue I & II

Smoke And Sacrifice

State of Decay

Sunset Overdrive

Superhot

Surviving Mars

The Messenger

Titan Quest Anniversary Edition

Tyranny - Gold Edition

We Happy Few

Wizard of Legend

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Ori and the Will of the Wisps

weitere Titel der Xbox Game Studios

Der Xbox Game Pass PC-Spiele steht in den Startlöchern. Im Microsoft Store werden bereits zahlreiche Titel aufgeführt, die im Spiele-Abo-Aufgebot enthalten sein werden, darunter auch Metro Exodus (Windows; Store-Seite ), das bisher exklusiv im Epic Games Store erhältlich war. Der monatliche Abo-Preis wird 3,99 Euro (4,99 CHF) betragen. Die entsprechende Store-Seite findet ihr hier . Der Dienst scheint zunächst in Form einer Beta zu starten. Es kann davon ausgegangen werden, dass Microsoft den Dienst heute Abend im Zuge der E3-Pressekonferenz (ab 22 Uhr) ankündigen und starten wird.Folgende Spiele, die im Xbox Game Pass PC-Spiele enthalten sein werden, wurden bisher im Microsoft Store entdeckt Bald:Das Spiele-Abonnement wird im Prinzip wie auf der Xbox One funktionieren. Schließt man ein Abo für den Xbox Game Pass auf PC ab, erhält man Zugriff auf eine kuratierte Bibliothek mit über 100 PC-Spielen unter Windows 10 von diversen PC-Spielentwicklern und -Publishern wie Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA und anderen. Genau wie auf der Konsole sollen neue Spiele von den Xbox Game Studios im Xbox Game Pass für PC am selben Tag wie ihre globale Veröffentlichung aufgenommen werden, einschließlich Titel von neu erworbenen Studios wie Obsidian und inXile. Konkrete Beispiele wurden von Microsoft nicht genannt, aber es kann davon ausgegangen werden, dass Gears 5, Gears Tactics, Halo Infinite etc. ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein werden. Microsoft will mit über 75 Entwicklern und Publishern zusammenarbeiten und jeden Monat sollen neue Spiele hinzugefügt werden. Xbox-Game-Pass-Nutzer erhalten auch im Microsoft Store unter Windows besondere Rabattangebote.Das Kleingedruckte: "Verwenden Sie Ihre aktive Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft, um PC-Spiele auf einem Windows 10-PC zu spielen. App-Download, Windows-Update(s) und Speicher sind erforderlich. Die Systemanforderungen sind je nach Spiel unterschiedlich, die Leistung wird bei höherwertigen Endsystemen skaliert. Anzahl und Titel der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Region. Die Mitgliedschaft wird weiterhin zum jeweils aktuellen Preis (Änderungen vorbehalten; zuzüglich anfallender Steuern) berechnet, sofern sie nicht gekündigt wird. Sie können jederzeit kündigen, um Ihre nächste geplante Gebühr zu stoppen, s. account.microsoft.com/services. Hinweis für den Kauf von Add-Ons, DLC, Verbrauchsmaterialien, virtueller Währung oder Abonnements (separat erhältlich): Wenn Ihre Mitgliedschaft endet oder ein Spiel aus dem Katalog entfernt wird, müssen Sie Ihre Mitgliedschaft reaktivieren oder das Spiel separat kaufen, um diese Elemente weiter verwenden zu können. Es können ISP-Gebühren anfallen. Es gelten Altersbeschränkungen. Die Ermäßigungen für den Xbox Game Pass basieren auf dem Microsoft Store-Preis, sie sind nicht mit anderen Angeboten kombinierbar und können nicht gegen Bargeld eingelöst werden. Rabattangebote schließen Titel innerhalb von 30 Tagen nach dem Start aus und sind für bestimmte Titeln nicht verfügbar. Maximal sind für Xbox Game Pass einmalig 36 Monate pro Konto umwandelbar. Dienst, Features und Anforderungen können sich ändern oder eingestellt werden. Es gilt der Microsoft-Servicevertrag (microsoft.com/msa)."