Xbox Game Pass PC-Spiele: Beta endet nächste Woche, Preis wird angepasst

ICYMI: we're going into General Availability next week. wanna take this opportunity to thank everyone who gave us feedback (yes, even the ANGRY ALL CAPS kind) throughout the beta. we couldn't have done it without you guys!!!



details: https://t.co/fz9pjE2dva



— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020

Die preisliche attraktive Beta-Phase von Xbox Game Pass nähert sich auf dem PC dem Ende: Wie Eurogamer.net meldet, geht der Abo-Service bereits am 17. September und in den Normalbetrieb. Gleichzeitig wird der monatliche Preis deutlich erhöht und an das Konsolen-Pendant angepasst. Wurden in der Beta-Phase lediglich 3,99 Euro pro Monat für den Zugriff auf über 100 Spiele verlangt, sind ab nächster Woche 9,99 Euro fällig.Alternativ gibt es den Game Pass Ultimate, der kombinierten Zugriff auf die Konsolen- sowie PC-Bibliothek gestattet und ab dem 15. September auch den Streaming-Service Project xCloud beinhalten soll.