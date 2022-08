Xbox Game Pass PC-Spiele: Death Stranding bald im PC Game Pass erhältlich

Social Media mal anders

Nun hält der gestrandete Tod zwei Jahre nach Veröffentlichung auf dem PC zum ersten Mal Einzug ins Microsoft-Ökosystem. So dürfen sich ab dem 23. August um 02:00 Uhr Abonnenten des PC Game Pass in das Abenteuer, gestaltet von niemand geringerem als Hideo Kojima, stürzen.Bereits vor einer Woche kamen erste Gerüchte auf, dass Death Stranding bald im Abonnement-Dienst von Microsoft enthalten sein könnte. So hat der offizielle Twitter-Account sein Hintergrundbild in eine verdächtig an den Titel von Kojima Productions erinnernde Landschaftsaufnahme geändert und dies mit dem Tweet "sometimes we just like a good landscape picture" untermauert - mehr dazu hier . Nun haben Publisher 505 Games und das Entwicklerstudio die Gerüchte bestätigt."Spieler:innen durchqueren als Sam 'Porter' Bridges – verkörpert durch den bekannten Schauspieler Norman Reedus – die Überreste eines verwüsteten Amerikas, das von einer Reihe übernatürlicher Phänomene geplagt wird, die als 'Death Stranding' bekannt sind. Nachdem beinahe alle Menschen ausgelöscht wurden, ist es die Aufgabe der Spieler:innen, nach Westen zu reisen, um die verbliebene Menschheit wieder zusammenzuführen. […] Über das Social Strand System können Spieler:innen sich mit anderen verbinden und ihre Umgebung oder die Welten anderer Fans verbessern. Dazu stehen ihnen unter anderem Autobahnen, Seilbahnen, Safehouses und andere Strukturen zur Verfügung, um das Terrain leichter begehbar zu machen."Wem die kryptische Beschreibung des nicht weniger kuriosen Titels für PC, PS4 und PS5 nicht weiterhilft, der kann sich in unserem Test zur PC-Version einen genaueren Eindruck vom obskuren Paketdient-Simulator verschaffen.