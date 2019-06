Microsoft Flight Simulator: Ist ein Beweis für das PC-Engagement von Microsoft; zwei Petabyte Geo-Daten - 4Players.de

Eine der größten Überraschungen der E3 2019 war die Ankündigung der Rückkehr des Microsoft Flight Simulators - 13 Jahre nach dem Flight Simulator X. Phil Spencer, Xbox-Chef bei Microsoft, möchte diese Wiederbelebung als einen Beweis für das erneute Engagement des Unternehmens für PC-Gaming verstanden wissen, zumal sich Spencer gar nicht sicher war, ob die PC-Community überhaupt die Microsoft-Pressekonferenz verfolgen würde, obwohl dort der Xbox Game Pass PC-Spiele sowie Age of Empires 2: Definitive Edition Wasteland 3 und der Flugsimulator gezeigt wurden. "Wir wollen sicherstellen, dass wir Spiele entwickeln und Spiele unterstützen, die die PC-Community ... wir wollen respektieren, was sie lieben", sagte Spencer gegenüber PC Gamer "Flight Sim war ein Spiel in unserer Vergangenheit, das sich millionenfach verkauft hat und eine sehr, sehr leidenschaftliche Spieler-Gemeinschaft hatte - tatsächlich sind sie immer noch da draußen. Können wir mit dem Flight Sim etwas Neues machen? Können wir es wirklich auf eine interessante Weise voranbringen", fragte Spencer vor dem Start der Produktion.Danach erklärte er, dass der Umfang, also die Möglichkeit nahtlos die gesamte Erde zu umfliegen, der entscheidende Punkt für die Entwicklung des Spiels war. Sie hätten zwei Petabyte an geografischen Daten verwendet, um die Erde nahtlos zusammenzufügen, heißt es. Einen kleinen Einblick in den Umfang des Spiels zeigte auch der Trailer, in dem diverse Städte und Landschaften (sogar mit Tieren) zu sehen war. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie hoch die Detaildichte in weniger urbanen Bereichen ausfallen wird.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer