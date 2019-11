Microsoft Flight Simulator: Flugsimulation im Trailer; erste Partner benannt - 4Players.de

Bei der X019 in London ist ein weiterer Trailer für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht worden, in dem u.a. neue Flugzeuge zu sehen waren, darunter Maschinen von kommerziellen Airlines, Business Jets sowie Sportflugzeuge. Zugleich bestätigte Microsoft die Zusammenarbeit mit folgenden Partnern: Airbus, The Boeing Company, CubCrafters, Daher, Diamond Aircraft Industries, ICON Aircraft, Robin Aircraft und Textron Aviation.Das Ziel sei es "die realistischste Flugsimulation aller Zeiten" zu entwickeln. Irgendwann im nächsten Jahr soll die Simulation auf PC und Xbox One abheben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer