Microsoft Flight Simulator: Streaming und Speicherung von Landschaftsdaten, VR-Umsetzung und viele Wünsche - 4Players.de

Die Landschaftsdaten des Microsoft Flight Simulators können gestreamt oder lokal gespeichert werden, erklärte Jörg Neumann (Projektleiter bei Asobo Studio) in einem Interview mit Der Standard . Über das Streaming von den Microsoft-Servern und der möglichen Speicherung auf dem heimischen PC sagte er: "Also man kann das Spiel ja entweder streamen - das kommt dann natürlich auf die Verbindung an. Wir setzen hierbei auf adaptives Streaming. Wenn du eine Leitung zwischen 15 und 25 Mbit/s hast, kannst du in HD streamen. Darunter ist es dann in SD. Wenn das Internet komplett weg ist, hast du aber immer noch eine Welt - das ist eben dynamisch. Man kann aber auch seine Flugroute vorab herunterladen. Dann fällt das Streaming komplett weg. Die meisten Piloten werden lokal bleiben. Die fliegen dann von München nach Augsburg. Ich denke, dass die sich die Route vorab herunterladen werden."Auch Virtual-Reality-Unterstützung ist geplant, wird aber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Angesprochen auf die Priorität von VR bei der Entwicklung sagte Neumann: "Asobo und ich haben jahrelange Erfahrung mit VR. Wir wissen, wie eine lahmarschige und eine gute Umsetzung aussehen. Wir wollen eine gute Lösung bringen, beispielsweise indem das Cockpit von der restlichen Welt abgeschnitten wird. Dann kannst du dich frei darin bewegen, und die Welt im Hintergrund fängt nicht zu schimmern an. Wir haben mit VR schon angefangen, wollen es aber richtig machen."Neumann ist zuversichtlich, dass das Spiel auch auf der aktuellen Konsolen-Generation laufen wird, da man viele Grafikdetails hoch- und runterregulieren kann. Auch Raytracing kann an- und ausgeschaltet werden. Der Chef-Entwickler stellte ebenfalls klar, dass es ein Software-Development-Kit (SDK) für Add-on-Entwickler geben wird, schließlich würden sie keine Flugsimulation entwickeln, sondern eine Plattform - u.a. für die Hardcore-Fans. Helikopter wird es zum Verkaufsstart im Jahr 2020 übrigens nicht geben, da die Entwickler nichts Halbherziges veröffentlichen möchten. In diesem Bereich würde ihnen (bisher) die Expertise fehlen.Über den aktuellen Entwicklungsstatus und die Wünsche der Spieler sagte er noch: "Wir wissen, dass das Spieler wollen. Ich lese jeden Tag im Forum, was gewünscht wird. Wir sammeln diese Wünsche und wie oft diese erwähnt werden. Das wird dann auch priorisiert. Virtual Reality wird gewünscht, auch Jahreszeiten. Aktuell steht eine Kampagne hoch im Kurs. Wir passen da schon genau auf, was die Spieler wollen. Wir werden das Game auf jeden Fall nicht nächstes Jahr veröffentlichen und dann nicht mehr daran arbeiten. Wir werden uns da schon in den nächsten zehn Jahren darum kümmern. (...) Mir ist es als Biologe auch ein Anliegen, dass möglichst viele Tiere im Spiel sind. Der Planet ist mit Leben einfach interessanter. Wir arbeiten aktuell auch an Zügen und Schiffen. Jahreszeit ist auch so ein Thema."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer