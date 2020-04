Microsoft Flight Simulator: Die Systemanforderungen stehen fest

schrieb am 22.04.2020 um 10:27 Uhr

Halueth hat geschrieben: ? vor 22 Minuten Oha, die Ram-Anforderungen sind ja schon recht hoch... Oha, die Ram-Anforderungen sind ja schon recht hoch...

Wirklich? Die meisten haben doch mittlerweile 16gb in ihrem Rechner. Und zur Not reichen ja auch 8, wobei ich nicht wissen will wie das Spiel dann läuft.