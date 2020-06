Microsoft Flight Simulator: Die Simulation des Wetters und die Zusammenarbeit mit meteoblue

Im Microsoft Flight Simulator wird das Wetter bekanntlich sehr aufwändig simuliert ( wir berichteten ). In diesem Bereich arbeitet Microsoft mit meteoblue , einem Dienstleister für Wetterinformationen, zusammen. Einen Blick auf die simulierten Wetterbedingungen erlaubt das folgende Video, während meteoblue-Mitbegründer und CTO Mathias D. Müller anhand von einfachen Modellen zu erklären versucht, wie die Wetterdaten erstellt werden und wie sie dazu beitragen, die Spielwelt in der Flugsimulation aufzuwerten.Letztes aktuelles Video: Partnership Series Meteoblue Selbstbeschreibung von meteoblue : "meteoblue liefert weltweit ortsgenaue Wetterinformationen hoher Qualität für jeden Punkt an Land oder auf See. (...) Dafür erstellt meteoblue Wetterinformationen aufgrund eigener Berechnungsmodelle. Darauf aufgebaute Produkte und Dienste bieten wir zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Für die Allgemeinheit bieten wir auf unserer Webseite eine hochauflösende Wettervorhersage an, die in mehrfacher Hinsicht einzigartig ist."Die Flugsimulation soll 2020 erscheinen. Man soll mit großen und kleinen Flugzeugen überall auf der Erde hinfliegen können, heißt es - inkl. Tag-/Nachtwechsel und realistischen Wetterbedingungen. Laut dem Microsoft-Flight-Simulator-Team würde der Schwerpunkt auf dem Wort "Simulator" liegen. Die Zugänglichkeit soll aber ebenfalls sehr wichtig sein. Alle Spieler, die fliegen wollen, sollen auch abheben können, heißt es. Diverse Steuerungsmöglichkeiten wie Controller, Maus und Tastatur, Yokes und Pedals (Steuerknüppel und Schubregler) sollen unterstützt werden.