Microsoft Flight Simulator: Geschlossene Beta startet Ende Juli

Nach neun Monaten in der Alpha soll die Flugsimulation Microsoft Flight Simulator zur offiziellen Webiste ) am 30. Juli in die geschlossene Beta gehen: Das berichtet pcgamer.com . Wie bei der Alpha müssen sich Interessierte ins " Xbox Insider Program " einschreiben, um eine Chance auf eine Einladung zu bekommen. Alpha-Teilnehmer werden demnach automatisch in die Beta-Phase übernommen.Passend dazu sollen heute eine Reihe neuer Alpha-Einladungen verschickt worden sein. Hier geht es zu den kürzlichen Updates der Alpha , welche unter anderem "Polish and Tuning" für alle Flugzeuge beinhalten.Letztes aktuelles Video: Partnership Series Meteoblue