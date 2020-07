Microsoft Flight Simulator: Hebt am 18. August auf PC ab; drei Editionen mit zusätzlichen Flugzeugen/Flughäfen

Die Standard Edition für 69,99 Euro (CHF 84,00) umfasst 20 Flugzeuge und 30 "besonders akkurate" internationale Flughäfen. Die Standard Edition ist am Tag der Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass für PC (Beta) verfügbar.

Die Deluxe Edition für 89,99 Euro (CHF 104,00) enthält neben der Microsoft Flight Simulator Standard Edition fünf zusätzliche Flugzeuge sowie fünf zusätzliche, "besonders akkurate" internationale Flughäfen.

Die Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro (CHF 139,00) enthält neben der Microsoft Flight Simulator Standard Edition zehn zusätzliche Flugzeuge sowie zehn zusätzliche, "besonders akkurate" internationale Flughäfen.

Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC) Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC) Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC)

"Lebhafte und detaillierte Landschaften: Tauche ein in eine riesige und wunderschöne Welt mit über 1,5 Milliarden Gebäuden, 2 Billionen Bäumen, Bergen, Straßen, Flüssen und vielem mehr.

Lebendige Welt: Die Erde ist lebendig und verändert sich ständig, ebenso wie die Welt des Simulators, mit Live-Traffic, Echtzeitwetter und Tieren.

Hochdetaillierte Flugzeuge: Lerne zu fliegen: In einer Vielzahl von Flugzeugen – von Leichtflugzeugen bis hin zu Verkehrsflugzeugen – stimmst Du interaktiv Checklisten und Instrumente auf Deine Erfahrung ab. Jedes Flugzeug verfügt über hochdetaillierte und besonders akkurate Cockpits mit realistischer Instrumentierung.

Neues Checklistensystem: Passe dein Niveau an. Von vollständig manueller Steuerung bis zum komplett geführten Erstflug mit interaktiven Checklisten und Instrumenten.

Live-Wetter: Mit dem neuen Wettergenerator schaltest Du den Live-Wettermodus ein und erlebst Echtzeitwetter, einschließlich genauer Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und mehr.

Neuer Tag- und Nachtgenerator: Steige zu jeder Tages- und Jahreszeit ins Flugzeug und navigiere unter Berücksichtigung von Sichtflugregeln, Nacht-VFR und IFR.

Flugsimulationsmodelle: Eine hochmoderne Physik-Engine mit über 1000 Kontrollflächen pro Flugzeug simuliert ein realitätsnahes Erlebnis."

Der Microsoft Flight Simulator wird früher als erwartet auf dem PC abheben. Die Xbox Game Studios und Asobo Studio werden die Flugsimulation am 18. August 2020 für PC (kaufbar im Windows 10 Store) und via Xbox Game Pass für PC (Beta) veröffentlichen. Angaben zum Termin für Xbox One wurden nicht gemacht.Der Microsoft Flight Simulator erscheint in drei Versionen:Eine "besonders akkurate" Version des Frankfurter Flughafens bekommt man nur in der Premium Deluxe Edition. Andere Flughäfen aus Deutschland gibt es bei den "besonders akkuraten" Flughäfen nicht. Die "hochwertige Version" des Innsbruck Airport (Österreich) ist in der Standard Edition enthalten. "Besonders akkurate" Flughäfen aus der Schweiz gibt es nicht.Neben den digitalen Versionen erscheint der Microsoft Flight Simulator auch als Disc-Version im europäischen Einzelhandel via Aerosoft.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Partnership Series Meteoblue