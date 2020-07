Microsoft Flight Simulator: Bekommt einen Ingame-Marktplatz für Mods

Gute Nachrichten für Freunde von Mods: Der Microsoft Flight Simulator soll einen Ingame-Marktplatz für Add-ons bekommen, der professionelle Third-Party-Inhalte sowie Inhalte von unabhängigen Moddern anbietet. Das berichtet pcgamer.com unter Bezugnahme auf ein offizielles Statement So habe z.B. Orbx bereits angekündigt , dass man künftig wieder Add-ons entwickeln möchte, also wie es auch beim Flight Simulator X der Fall war. Diesmal hätten Modder aber erstmals die Möglichkeit, ihre Inhalte direkt in der Simulation an Spieler zu verkaufen. Darunter dürften sich z.B. spezielle Flugzeugmodelle oder auch feiner ausgearbeitete Flughäfen befinden.Wer von Entwickler Asobo Studio in einem kostenlosen Anmeldungsprozess als Partner zugelassen wird, habe hinterher auch einige Statistik-Tools zur Verfügung. Man wolle so viele Partner wie möglich zulassen, so das Studio, ihre Zahl sei aber begrenzt - zumindest vorerst.Die Preise der Inhalte sollen von den Moddern selbst festgelegt werden. Den Partnern des offiziellen Ingame-Marktplatzes soll übrigens nicht verboten werden, ihre Erweiterungen auch anderswo anzubieten. Asobo erläutert:"The 3party creator community has been incredibly vibrant, delighting simmers with their creativity for many years. We recognize that creations by 3rd parties are a vital ingredient to broaden and deepen the Flight Simulation experience so we are excited to announce our Marketplace Partner Program which enables approved partners to sell content within our built-in Marketplace."Letztes aktuelles Video: Pre-Order Launch Trailer