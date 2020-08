Microsoft Flight Simulator: Video: Städte mit 3D-Gebäuden und Baumplatzierung via KI von Blackshark

Im Microsoft Flight Simulator wird man bekanntlich auf der gesamten Erde unterwegs sein. Das Karten- und Datenmaterial der virtuellen Welt basiert auf Bing-Karten von Microsoft, ergänzt mit Höhendaten zur Rekonstruktion von Gebirgen. Während einige ikonische Städte, beliebte Ziele und Sehenswürdigkeiten z.B. via Fotogrammmetrie (haufenweise Fotos machen und daraus 3D-Modelle berechnen lassen) aufgenommen und realisiert oder eigenhändig in 3D nachgebildet und auf der Karte platziert wurden, sorgt eine Künstliche Intelligenz für einen Großteil der 3D-Szenerie am Boden. Gebäude und Vegetation wie Bäume, die auf Satellitendaten ziemlich flach sind, werden mithilfe von speziell trainierten KI-Algorithmen von Blackshark.ai aus Graz generiert.Anhand des gelernten Materials erstellt die KI aus "den flachen Daten" diverse dreidimensionale Objekte. Dadurch mussten die Entwickler nicht alle Häuser der Welt eigenhändig nachbilden und platzieren - oder überall Bäume platzieren. Durch KI-Unterstützung generierte Städte stehen zwar nicht exakt wie das Original aus, kommen dem Vorbild aber nah. Die KI soll sogar regionsspezifische Baustile, Farben und Eigenarten berücksichtigen, wobei in der aktuellen Version deutlich zu viele Bäume auf Grünflächen zu sehen sind.Einen Blick auf die Künstliche Intelligenz inkl. Vorher/Nachher-Vergleichen erlaubt das folgende Video von Microsoft.Letztes aktuelles Video: Partnership Series Blacksharkai