Microsoft Flight Simulator: Video-Rückblick auf die Flugsimulator-Reihe

In Vorbereitung auf den anstehenden Abflug des Microsoft Flight Simulators haben die Entwickler einen Video-Rückblick auf die Geschichte der Flugsimulator-Reihe geworfen. So hob der Microsoft Flight Simulator 1.0 im Jahr 1982 ab - mit Schwarz-Weiß-Grafik und Strich-Landschaften. Zwei Jahre später kam mit dem Microsoft Flight Simulator 2.0 etwas mehr Farbe ins Spiel. In den späteren Titeln sind vor allem die Grafik-Sprünge deutlich sichtbar, da immer mehr 3D-Modelle von Gebäuden, Brücken und Co. sowie Satellitendaten für den Untergrund genutzt werden. Auch die Cockpits und die Instrumente werden immer detaillierter. Der letzte MFS-Vertreter war der Microsoft Flight Simulator X aus dem Jahr 2006.Der Microsoft Flight Simulator (2020) erscheint am 18. August für PC (Windows 10 Store und Steam), im Xbox Game Pass für PC (Beta) und als Disc-Edition.