Microsoft Flight Simulator: Datei im Microsoft-Store enthält nur den Launcher, restliche Daten umfassen 91 GB

91 GB sind aber trotzdem nicht sehr viel in der heutigen Zeit, wenn ich mal auf Modern Warfare 2019 schaue.

Es sei denn, da kommt noch mehr. Es ist nichts mehr besonderes, aber es ist trotzdem viel. Nicht jeder hat eine Top Leitung. Dazu kommt noch, das man es tatsächlich "IM SPIEL" runterladen muss. Wer ist auf diese besch..... Idee gekommen.

Das liegt daran, dass Asobo auf ein (kluges) Launcher-System setzt, was später das einfache aktivieren und deaktivieren von 3rd-Party content, Mods etc. ermöglicht. Die Haupt-Szenerie ist dabei anscheinend nur eines der Launcher-Pakete, was heißt, dass man ggf später sehr frei aktivieren und deaktiveren kann, was man im Spiel haben möchte. Ist initial ggf nervig (fand ich auch nicht doll, das Spiel laufen zu lassen statt dem Store), kann(!) sich aber im Nachhinein als sehr positiv herausstellen. Ich weiß: Steam hat den Workshop. Aber das Spiel kommt eben auch auf anderen Plattformen und deshalb ist ein zentrales System am klügsten und (vermutlich, wenn es gut entwickelt wurde) besten für alle Spieler.Der Launcher von ARMA 3 z.B. ist ein großer Segen wenn man wie ich Global Mobilization und eine Trilliarde weiterer Mods installiert hat. So ähnlich könnte es beim FS auch werden, wenn nur genug Content von der Community und 3rd-Party kommt.