Microsoft Flight Simulator: Soll Nutzer laut Analysten zu Hardware-Ausgaben von 2,6 Mrd. Dollar verleiten

Was darf's denn sein - ein neuer Spiele-PC, ein Flightstick, ein Drei-Monitor-Setup? Oder lieber ein hochauflösendes VR-Headset wie das HP Reverb G2? Analyst Jon Peddie Research zumindest geht laut Venturebeat.com davon aus, dass Nutzer des neuen Microsoft Flight Simulator massig Bares für neue Hardware springen lassen werden, um die Flugsimulation mit ihren hübsch nachempfundenen Kulissen in möglichst guter Form zu genießen ( zum Test ).Und zwar 2,6 Mrd. Dollar im Verlauf der kommenden drei Jahre, um genau zu sein. Als Grundlage dafür geht der Analyst davon aus, dass sich die Simulation über 2,27 Mio. mal verkauft. Als Hardware gelten dabei Komponenten wie Prozessoren oder Grafikkarten, aber auch Zubehör wie Rudder-Pedals, Pilotensitze und dergleichen. Die Zielgruppe habe schließlich viel Geld auszugeben und liebe es, sein Setup zu optimieren, so Jon Peddie Research.Nicht jeder werde dafür über 1.000 Dollar ausgeben, "manche" aber "signifikant" mehr. Für langfristige Hardware-Investitionen der Nutzer spreche auch, dass der Microsoft Flight Simulator darauf ausgelegt ist, lange unterstützt und gepflegt zu werden.