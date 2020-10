Microsoft Flight Simulator: Bewerbungen für die geschlossene VR-Beta möglich

You must own the sim Have a VR headset (WMR HMDs Phase 1, Additional Headsets Phase 2) Be a registered Insider Submit your DxDiag Agree to and adhere to the NDA Meet the minimum specifications

OS: Windows 10 (November 2019 Update – 1909) DirectX: DirectX 11 CPU: Intel i5-4460 or Ryzen 3 1200 GPU: Nvidia GTX 1080 or equivalent VRAM: 8 GB RAM: 16 GB HDD: 150 GB Bandwidth: 5 Mbps"



Asobo Studio hat auf der offiziellen Website des Microsoft Flight Simulator mitgeteilt, dass Teilnehmer für die geschlossene Beta des VR-Updates gesucht werden. In der ersten Phase kommen wie angekündigt WMR-Nutzer an die Reihe, in der zweiten auch Nutzer anderer Headsets.Voraussetzung für die Virtual-Reality-Beta u.a. sei eine "Insider"-Mitgliedschaft sowie die Einreichung eines DxDiag-Dokuments. Vorerst sei die Zahl der Teilnehmer begrenzt, so die Entwickler. Nähere Infos gibt es hier , darunter dieses FAQ:"In order to participate in the VR Closed Beta you must meet or complete the following:Letztes aktuelles Video: Japan World Update Trailer