Microsoft Flight Simulator: World Update 2 mit grafischen Verbesserungen rund um die USA veröffentlicht

Die Entwickler von Asobo Studio haben das World Update 2 für den Microsoft Flight Simulator ( ab 59,99€ bei kaufen ) veröffentlicht, das kostenlos im aktuellen Update der Flugsimulation enthalten ist. Dabei konzentriert man sich vor allem auf grafische Verbesserungen von Landschaften innerhalb der USA, fügt aber auch vier neue sowie per Hand modellierte Flughäfen hinzu (Atlanta, Dallas/Fort Worth, Friday Harbor und New York Stewart) und will 48 weitere visuell aufgemöbelt haben.Darüber hinaus fügt das Update 50 neue Sehenswürdigkeiten hinzu, darunter den mächtigen El Capitan aus dem Yosemite National Park, Monument Rocks in Kansas, den Cliff Palace aus dem Mesa Verda Nationalpark, das Kennedy Space Centre, die Gedenkstätte in Pear Harbor und den Flugzeug-Friedhof in Tucson.Weitere Informationen zu den Ergänzungen und Neuerung gibt es in den offiziellen Patch Notes Letztes aktuelles Video: Japan World Update Trailer