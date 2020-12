Microsoft Flight Simulator: Microsoft feiert über zwei Mio. Spieler

Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC)

Microsoft feiert einen Meilenstein für seinen Microsoft Flight Simulator ab 59,99€ bei kaufen ) : Zwei Millionen Simulations-Fans, Flug-Enthusiasten und professionelle Piloten sind mittlerweile in der Flugsimulation unterwegs, so der Konzern aus Redmond. Damit handle es sich bereits um den erfolgreichsten Teil der Serie, was mit ein paar weiteren Statistiken unterfüttert wurde:"Seit der Veröffentlichung am 18. August absolvierte die Community insgesamt 50 Millionen Flüge und legte eine Strecke von über 5,6 Milliarden Kilometern zurück – das entspricht 19-mal der Strecke von der Erde bis zur Sonne, oder über 400.000 Erdumrundungen. Außerdem nutzte die talentierte Creator-Community das Software Development Kit und hat bis zum heutigen Tage über 500 Flughäfen, Flugzeuge und weitere Addons entworfen."Bei den guten Zahlen gilt es alerdings zu bedenken, dass das Programm im Lieferumfang des Abo-Modells Xbox Game Pass für PC enthalten ist . Man muss diesmal also nicht zwangsweise Geld in eine Vollversion investieren. Als nächster großer Punkt in der Planung steht das VR-Update an, das am kommenen Dienstag, 22. Dezember erscheint:"Weitere Neuigkeiten in der Übersicht:: Bei den diesjährigen Game Awards wurde der Microsoft Flight Simulator in der Kategorie Best Sim / Strategy 2020 ausgezeichnet.: Microsoft Flight Simulator ist ab Sommer 2021 auch auf Xbox Series X|S verfügbar – einen ersten Vorgeschmack auf die Konsolenversion erhältst Du in diesem Trailer : Am 22. Dezember erscheint das VR-Update für den Microsoft Flight Simulator – im Rahmen dessen erwarten Dich neue Lackierungen, sowie Schneefall in Echtzeit und realitätsnahes Eis, das sich über den Planeten ausbreitet.: Neben dem Launch auf Xbox Series X|S erwarten dich im nächsten Jahr drei umfassende Updates, vier bis fünf Welt-Updates und weitere Überraschungen."Letztes aktuelles Video: Xbox Series X|S Announce Trailer