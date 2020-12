Microsoft Flight Simulator: VR-Update soll heute abheben; Vorstellung der Virtual-Reality-Features

Dacquin bietet im Video auch eine kurze Anleitung für die Einrichtung von Microsofts Mixed-Reality-Portal sowie von Feinheiten im Spiel wie der Wechsel zwischen Menüs per Control-Tab. Jegliche bisherigen Controller und Flightsticks werden auch in VR unterstützt; zusätzlich wurde der Maus-Cursor in einen 3D-Cursor abgeändert, damit sich das Cockpit einfacher bedienen lässt. Auch Menü-Panels sollen sich so neuerdings räumlich frei im Cockpit platzieren lassen.



Direkte Steuerung der Knöpfe und Schaltflächen mit den Bewegungs-Controllern diverser VR-Headsets und virtuellen Händen scheint dagegen nicht unterstützt zu werden. Die Simulation ist übrigens im Programm des Abo-Modells Xbox Game Pass für PC enthalten . Man muss diesmal also nicht zwangsweise Geld in eine Vollversion investieren, um per VR in den Microsoft Flight Simulator hineinzuschnuppern.

Wie von Asobo Studio angekündigt, soll heute das kostenlose Virtual-Reality-Update zum Microsoft Flight Simulator ( ab 67,26€ bei kaufen ) auf dem PC erscheinen. In einem Trailer geht UX-Designer François Dacquin von Asobos Holoforge-Abteilung näher auf die Besonderheiten der VR-Unterstützung ein.So nutze das Team technische Tricks wie eine "Stencil Mask" und "Stereo Instancing", um die GPU-Last und die bekanntlich ziemlich anspruchsvolle CPU-Last zu reduzieren, ohne die Bildsynthese aus den Rohdaten zu beeinflussen. Dazu habe man eng mit Alex Kipman und Microsofts Mixed-Reality-Team zusammengearbeitet, um den offenen Standard OpenXR zu integrieren und zum Launch Kompatibilität mit "allen wichtigen" Headsets sicherzustellen. Dazu gehören Microsofts Familie von WMR-Headsets, Oculus-Headsets, SteamVR-Headsets und "viele weitere" VR-Brillen am PC.Außerdem habe man die Simulation an den Standard der HP Reverb G2 angepasst, um die sehr hohe Auflösung der neuen WMR-Hardware zu nutzen. Dazu gehöre auch, die Performance gut aufs Inside-out-Tracking abzustimmen. Dieses erreicht bisherigen Hardware-Tests zufolge bekanntlich nicht ganz die Qualität moderner Oculus-Headsets.Die minimalen System-Voraussetzungen sind folgendermaßen:"OS: Windows 10 (November 2019 Update – 1909)DirectX: DirectX 11CPU: Intel i5-4460 or Ryzen 3 1200GPU: Nvidia GTX 1080 or equivalentVRAM: 8 GBRAM: 16 GBHDD: 150 GBBandwidth: 5 Mbps"Letztes aktuelles Video: Feature Discovery Series Episode 9 VR