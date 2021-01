Microsoft Flight Simulator: Schnee und Eis basierend auf Live-Wetterdaten

Zusammen mit den Neujahrswünschen hat Microsoft ein Video aus dem Microsoft Flight Simulator ab 64,90€ bei kaufen ) veröffentlicht, in dem der Echtzeit-Schneefall basierend auf Live-Wetterdaten zu sehen ist. Die Live-Wetterdaten, die von Meteoblue bezogen werden, umfassen fortan also auch Informationen über Schnee und Eis aus der realen Welt. Die entsprechende Unterstützung ist bereits vor Weihnachten mit dem "Sim Update 2" hinzugefügt worden ( Change-Log ), aber die Funktion wurde erst kürzlich von den Entwicklern im Trailer hervorgehoben. Schnee und Eis waren im Spiel bereits verfügbar und konnten in den Welt-Optionen manuell ein- und ausgeschaltet werden.Am 28. Januar 2021 wird dann ein World-Update für Großbritannien veröffentlicht. Laut Jörg Neumann (Head of Microsoft Flight Simulator) hätten sie einen komplett neuen Datensatz mit Luftbildern/Satellitenaufnahmen von England, Wales und Schottland zur Verfügung gestellt bekommen. Außerdem würden sie sich bemühen, nicht nur neue Daten von Nordirland zu bekommen, sondern auch "von ganz Irland". Des Weiteren werden sie einige speziell nachgebildete Flughäfen nachliefern, wie zum Beispiel Manchester Barton, Liverpool EEGP und Land's End. Etwa 50 bis 60 Sehenswürdigkeiten (Points of Interest), neue Landeherausforderungen und neue prozedural generierte Gebäude stehen auf dem Patchplan.Die Entwickler (Asobo) planen World-Updates und Sim-Updates regelmäßig zu veröffentlichen - jeweils ungefähr alle zwei bis drei Monate. Darüber hinaus würden sie auch an "größeren Dingen" arbeiten, über die sie noch nicht sprechen können, weil sie mehr Zeit benötigen würde. Im Sommer 2021 soll zudem die Umsetzung für Xbox Series X/S erscheinen.