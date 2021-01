Microsoft Flight Simulator: World Update 3 (Großbritannien) verschoben; Ausblick auf Updates, Wünsche & Co.

Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC, VirtualReality) Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC, VirtualReality) Screenshot - Microsoft Flight Simulator (PC, VirtualReality)

Das eigentlich für den 26. Januar 2021 geplante "World Update 3: United Kingdom" für den Microsoft Flight Simulator ab 59,99€ bei kaufen ) verzögert sich etwas, da die Integration der "photogrammetrischen Elemente" etwas mehr Zeit als erwartet erfordert. Es wird geschätzt, dass das Update zwischen dem 9. und 11. Februar startklar sein wird ( Blog-Beitrag ).Das dritte Welt-Update enthält fünf neue Photogrammetrie-Städte (London, Cambridge, Oxford, Birmingham und Bristol), fast 80 Sehenswürdigkeiten, fünf von Hand erstellte Flughäfen (Barra, Liverpool, Land's End, Manchester-Barton und Out Skerries), visuelle und logische Verbesserungen an 85 weiteren Flughäfen, verbesserte digitale Höhendaten in ganz Großbritannien und ein Trio neuer Aktivitäten.Wenn alles nach Plan läuft, wird das "Sim Update 3" am 23. Februar 2021 veröffentlicht, das u.a. Probleme mit dem Autopiloten und dem Live-Wetter beheben soll. Das nächste "World Update" ist für Ende März 2021 geplant. Diesmal sollen Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg im Mittelpunkt stehen. Zu erwarten sind detaillierter nachgebildete Städte und mehr Sehenswürdigkeiten, Herausforderungen und von Hand erstellte Flughäfen.Außerdem gaben die Entwickler einen Überblick über die meistgewünschten Features und die häufigsten/wichtigsten Probleme, die sie von den Spielern mitgeteilt bekommen haben. Auch Angaben zum aktuellen Status und dem Zeitraum der geplanten Umsetzung werden aufgeführt.