Microsoft Flight Simulator: World Update 3 (Großbritannien) verschiebt sich erneut

Das ehemals für den 26. Januar 2021 geplante "World Update 3: United Kingdom" für den Microsoft Flight Simulator ab 58,99€ bei kaufen ) verzögert sich nach einer ersten Verschiebung erneut ein wenig. Auf dem offizielen Blog geht Asobo Studio mittlerweile davon aus, dass das Update am kommenden Dienstag, 16. Februar startklar sein wird. Als Grund wird allgemein noch ein wenig Feinschliff in verschiedenen Bereichen angegeben. Letztes mal sorgten Probleme mit den Photogrammetrie-Daten für die Verzögerung.Das dritte Welt-Update enthält fünf neue Photogrammetrie-Städte (London, Cambridge, Oxford, Birmingham und Bristol), fast 80 Sehenswürdigkeiten, fünf von Hand erstellte Flughäfen (Barra, Liverpool, Land's End, Manchester-Barton und Out Skerries), visuelle und logische Verbesserungen an 85 weiteren Flughäfen, verbesserte digitale Höhendaten in ganz Großbritannien und ein Trio neuer Aktivitäten.Letztes aktuelles Video: Let It Snow