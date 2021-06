Microsoft Flight Simulator: Hebt Ende Juli auf Xbox Series X/S ab; Top-Gun-Erweiterung startet im November

Der Microsoft Flight Simulator ab 59,99€ bei kaufen ) wird am 27. Juli auf der Xbox Series X|S abheben. Die Flugsimulation wird ebenfalls im Xbox Game Pass für Konsole enthalten sein.Microsoft: "Du kannst deine Flugfähigkeiten vom Leichtflugzeug bis zum Großraumjet unter Beweis stellen und stellst Dich den Tücken, die das Echtzeit-Wettersystem mit sich bringt – einschließlich einer realistisch simulierten Wolkendecke und unterschiedlicher Wolkenschichten, Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und Blitzen. So wird Microsoft Flight Simulator zu einer dynamischen und lebendigen Welt. Angetrieben von Satellitendaten und cloudbasierter KI, kannst Du den gesamten Planeten in erstaunlicher Detailtreue erkunden und auf über 37.000 Flughäfen landen. Auf Dich warten 2 Millionen Städte, 1,5 Milliarden Gebäude, echte Gebirgszüge, Straßen, Bäume, Flüsse, Tiere, realistischer Straßenverkehr und vieles mehr. ""Die Einführung des Microsoft Flight Simulators auf dem PC im letzten Jahr war nur der Anfang unserer Reise, um die beste Simulation der Welt zu entwickeln. Mit kostenlosen Welt-Updates (Japan, USA, Frankreich, Benelux, Großbritannien und Irland), themenbezogenen DLCs und realitätsgetreuen Flugzeugen werden wir das Spielerlebnis auch auf der Konsole erweitern. Wir arbeiten weiterhin mit Partnern zusammen, um zusätzliche Peripheriegeräte für die Xbox Series X|S zu entwickeln, die das Spielerlebnis auf der Konsole noch intensiver machen. "Darüber hinaus ist eine kostenlose Erweiterung rund um "Top Gun" angekündigt worden. Die Erweiterung entsteht in Partnerschaft mit Paramount Pictures."Zur Feier des Starts des neuen Films 'Top Gun: Maverick' kannst Du aus erster Hand erfahren, wie es ist, ein U.S. Navy Top Gun zu sein. Das Erweiterungspaket und der Film erscheinen am 19. November 2021", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X|S Gameplay Trailer