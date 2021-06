Microsoft Flight Simulator: Details zu den Xbox-Versionen: Speicherplatz, fps, Editionen und Peripherie

how much GB is it?



Nach der Ankündigung der Konsolen-Version des Microsoft Flight Simulator ( ab 53,68€ bei kaufen ) s für Xbox Series X/S hat Microsoft noch weitere Details zu der Flugsimulation verraten. So wird die Bildwiederholrate auf beiden Xbox-Series-Konsolen bei 30 fps liegen. Auf Bildschirmen oder TV-Geräten, die VRR (Variable Refresh Rate) unterstützen, kann die Bildwiederholrate höher ausfallen. Die 30-fps-Begrenzung sollte jedoch keine Überraschung sein, denn schon auf dem PC hat die Grafikpracht ihren Preis (großer Hardware-Hunger).Diejenigen, die die PC-Version im Windows Store von Microsoft gekauft haben, erhalten Zugriff auf die Xbox-Version ohne zusätzliche Kosten. Hat man das Spiel auf Steam gekauft, erhält man keinen Zugriff auf die Xbox-Fassung. Passend zum Verkaufsstart soll auch die Cross-Save-Unterstützung startklar sein, um Spielfortschritte auf die jeweils bevorzugte Plattform übertragen zu können. Ob dies auch für Erweiterungen von Drittanbietern gilt, liegt an den Anbietern der jeweiligen Zusatzinhalte.Die PC-Version und die Konsolen-Umsetzungen sind inhaltsgleich. Im Online-Multiplayer-Modus wird man ebenfalls die Nutzer der PC-Fassung (Windows Store und Steam) sehen können. Die Standard Edition wird übrigens 82 GB Speicherplatz benötigen. Die Deluxe Edition liegt bei 84,5 GB und die Premium Deluxe Edition bei 87 GB.Der Microsoft Flight Simulator verfügt über einen Offline-Modus. Um diesen Modus aktivieren zu können, muss man den Simulator zunächst mit aktiver Internetverbindung starten. Im Spiel kann der Offline-Modus dann aktiviert werden.Folgende Steuerungsmethoden und Eingabegeräte werden unterstützt: Xbox Gamepad, Tastatur und Maus, Thrustmaster T.Flight Hotas One, Thrustmaster T.Flight Rudder und HORI HOTAS Flight Stick für Xbox One. Weitere kompatible Peripheriegeräte sollen zeitnah angekündigt werden.Der Microsoft Flight Simulator wird am 27. Juli 2021 auf Xbox Series X/S abheben. Die Simulation wird zum Launch auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X|S Gameplay Trailer