Microsoft Flight Simulator: Fünftes World Update mit Nordeuropa-Fokus veröffentlicht

Am 17. Juni 2021 haben Microsoft und Asobo Studio das kostenlose World Update V: Nordics für den Microsoft Flight Simulator ab 59,99€ bei kaufen ) (zum Test ) via Microsoft Store und Steam veröffentlicht. Dazu Jorg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, via Xbox Wire : "Das nächstes großes World Update V: Nordics ist ab sofort verfügbar und entführt Dich nach Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Diese Regionen sind sowohl für ihre atemberaubenden Landschaften als auch beeindruckenden Architekturen bekannt und erstrahlen im World Update V detaillierter als jemals zuvor.Simulator-Fans erheben sich in den nordeuropäischen Himmel und erleben aus dem Cockpit heraus weite Fjorde, fesselnde Stadtansichten, majestätische Gipfel und jahrhundertealte Schlösser. World Update V: Nordics enthält Detailverbesserungen für weite Teile der Landschaften, Erweiterungen der regionalen Architektur, verbesserte Daten für 100 Flughäfen und 78 besondere Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen. Dieses Update enthält außerdem fünf Bush Trips in die nordische Wildnis – einen für jedes der nordischen Länder. In diesen Trips kommen die schönsten Seiten Nordeuropas voll zur Geltung.Zusätzlich bringt das World Update V: Nordics neue, detailliert ausgearbeitete Flughäfen und fünf einzigartige Lande-Herausforderungen, die Dein fliegerisches Geschick unter verschiedensten Bedingungen auf die Probe stellen. Teste Deine Landefähigkeiten auf Dänemarks Bornholm, Islands Ísafjörður, Schwedens Stockholm Arlanda, Norwegens Svalbard und Finnlands Vaasa Airport." Ausführliche Release Notes können über die offizielle Website eingesehen werden. Am 27. Juli soll die für PC, HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index, Windows Mixed Reality sowie im Xbox Game Pass für PC erhältliche Flugsimulation dann auch auf Xbox Series X|S abheben ( Details ).Letztes aktuelles Video: Nordics World Update Trailer