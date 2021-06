Microsoft Flight Simulator: Ausblick auf World Update 6 (deutschsprachige Region) und die weiteren Pläne

Die Entwickler beobachten die Liste der Community mit "fehlenden" oder "fehlerhaften" Flughäfen genau.

Wasserflugzeuge sollen mit dem Sim-Update 5 startklar sein - zusammen mit dem Launch auf Xbox Series X/S.

Leuchtfeuer oder Leuchttürme sollen auch später umgesetzt werden.

Sehenswürdigkeiten und Flughäfen aus der Ursprungsversion im August 2020 sollen ebenfalls verbessert werden

Ebbe und Flut sollen "irgendwann" auch simuliert werden. Gleiches gilt für Polarlichter. Beide Aspekte sollen physikalisch realisiert und nicht "gefälscht" werden.

Mit dem nächsten Sim-Updates sollen Verbesserungen am Autopiloten, Live-Wetter, der nächtlichen Beleuchtung, der Logik von Turboprop-Maschinen und dem Detailgrad vorgenommen werden.

Performance-Verbesserungen sind für den 27. Juli vorgesehen.

DirectX 12 und eine Replay-Funktion sind für 2021 geplant. Helikopter und Segelflugzeuge sollen 2022 abheben.

Nach der Veröffentlichung von World Update 5 ( wir berichteten ) haben die Entwickler einen Ausblick auf das nächste "World Update" für den Microsoft Flight Simulator ab 59,99€ bei kaufen ) gegeben, das am 24. August 2021 erscheinen wird. Mit dem Update werden die virtuellen Repräsentationen von Deutschland, Österreich und der Schweiz überarbeitet. Wie bei den bisherigen World Updates werden Detailverbesserungen der Landschaften vorgenommen, die regionale Architektur ausgebaut und neue Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen sowie Flughäfen eingebaut.Zu den neuen "Points-of-Interest" in Deutschland gehören u.a. das Holstentor (Lübeck), die Elbphilharmonie (Hamburg), Schloss Marienburg (Hannover), das deutsche Eck (Koblenz), Burg Katz & Lorelei (Sankt Goarshausen), Sankt Bartholomä (Königssee) und die Allianz Arena (München). In dem Dev-Stream wurden ebenfalls Schloss Tarasp (Schweiz: Scuol), Schloss Eggenberg (Österreich: Graz), das Riesenrad (Österreich: Wien), der Stephansdom (Österreich: Wien), das schweizerische Nationalmuseum (Schweiz: Zürich), das Grossmünster (Schweiz: Zürich), die Kapellbrücke (Schweiz: Luzern) und die Kathedrale Notre-Dame (Schweiz: Lausanne) gezeigt. Die neuen Flughäfen sind Lübeck (EDHL), Klagenfurt Airport (LOWK) und Flughafen St.Gallen-Altenrhein (LSZR). Weitere Details wurden nicht gezeigt, aber es dürften nur Auszüge aus der Feature-Liste sein. Zusammen mit dem World Update 6 wird auch ein neues Flugzeug eingebaut, und zwar die Junkers Ju 52 (Tante Ju).Die bisherigen World-Updates widmeten sich Japan, USA, Großbritannien, Frankreich, Benelux und Nordeuropa (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden). Derzeit arbeiten 40 Leute (Gaia-Team) an den World Updates.Weitere Details aus dem Dev-Stream und den Entwicklungsplänen