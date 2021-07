Microsoft Flight Simulator: Abflug auf Xbox Series X/S und Sim-Update #5 für die PC-Version

More feature details and Known Issues: https://t.co/bRT3NoLpNt



Der Microsoft Flight Simulator ab 50,99€ bei kaufen ) ist für Xbox Series X/S veröffentlicht worden. Das Spiel steht in mehreren Editionen zum Kauf zur Verfügung, während die Standard Edition ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten ist. Unser Test der Flugsimulation befindet sich in Arbeit und sollte Ende der Woche startklar sein.PC- und Konsolen-Fassung sind inhaltsgleich und deswegen steht für die PC-Version auch das Sim-Update 5 zur Verfügung, das u.a. die Performance und die Darstellung von Bäumen (in der Entfernung) spürbar verbessern soll. Schnellere Ladezeiten, weniger CPU-Auslastung und eine deutliche Reduktion von Rucklern werden ebenfalls versprochen.Ansonsten umfasst das Update für den Microsoft Flight Simulator eine Vielzahl von Features, die das Flugerlebnis für neue Spieler einfacher bzw. zugänglicher machen soll, darunter Discovery Flights, Positionsbeschriftungen zur besseren Orientierung, Anti-Stall- und Auto-Trim-Assistenten, eine Flugassistenten-Symbolleiste während des Fluges (Flugplan erstellen), ein aktualisiertes Cockpit-Interaktionsmodell mit informativeren Tooltips, zusätzliche Fahrwerkstypen (um überall landen zu können; auch auf Wasser), mehr und verbesserte Trainingsflüge und Cross-Play/Cross-Save zwischen PC und Konsole. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Now Available on Xbox Series X|S and Xbox Game Pass