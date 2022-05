Microsoft Flight Simulator: Kostenloser Top Gun-DLC ab sofort verfügbar

Der Himmel ruft und ihr könnt per Mach 10 losdüsen. Falls gewünscht, sogar bis in die Stratosphäre. Ein neues, kostenloses DLC-Paket wartet für Xbox und PC zum Filmstart von Top Gun Maverick.Ab sofort gibt es für den Microsoft Flight Simulator ( ab 50,99€ bei kaufen ) eine kostenlose Erweiterung, die euch in die Haut eines Top Gun-Piloten schlüpfen lässt. Das Addon ist für Xbox Series S|X, PC, und Cloud-Gaming zum Download verfügbar. Neben einer neuen Lackierung für die F/A 18E Super Hornet im Top-Gun-Stil gibt es auch ein neues Hyperjet, der es dank modernster Technologie auf die schier unfassbare Geschwindigkeit von Mach 10 bringt.Damit sind sogar kurze Ausflüge in die Stratosphäre möglich. Zusätzlich warten drei neue Trainingsmissionen und fünf Herausforderungen im Cockpit der Super Hornet. Seid ihr fit genug, um sicher auf einem Flugzeugträger zu landen? Dieses Manöver gehört zu den größten Herausforderungen der Militärfliegerei.