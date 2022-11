Microsoft Flight Simulator: Im Flugzeug ist jetzt der Retro Flight Simulator spielbar

Microsoft Flight Simulator: Retro-Spiel im Cockpit

Anniversary Update: Neue Flugzeuge, Helis und Flughäfen

2022 feiert die Flight Simulator-Reihe von Microsoft ihr 40-jähriges Jubiläum. Als Geschenk gibt es eine Annivesary-Edition für den aktuellen Microsoft Flight Simulator, die sogar ein ganz besonderes Easter Egg enthält.Denn ab sofort könnt ihr im Microsoft Flight Simulator den Flight Simulator spielen – und zwar die ersten vier Spiele der überaus langjährigen Videospiel-Reihe. Allerdings funktioniert das nicht mit jedem Flugzeug, sondern nur mit einem bestimmten Modell.Um de Flight Simulator im Microsoft Flight Simulator spielen zu können, müsst ihr als erstes das Flugzeug Diamond DA62 auswählen. Anschließend aktiviert ihr die Cockpit-Perspektive und stellt dort den Schalter ELT auf "An". Anschließend aktiviert sich auf dem Cockpit-Bildschirm vor euren Augen der Microsoft Flight Simulator von 1982. Ein Video vom The Verge-Journalisten Tom Warren zeigt die Vorgehensweise:Über die Tasten überhalb des Bildschirms könnt ihr nahtlos zwischen den verschiedenen Spielen wechseln. Neben dem ersten Flight Simulator stehen außerdem noch der Flight Simulator 2 (1984), Flight Simulator 3.0 (1988) und der Flight Simulator 4.0 (1989) zur Auswahl. Alle Spiele sind dabei voll spielbar.Steuern könnt ihr die Spiele jeweils über die Tasten am unteren Bildschirmrand. Dort findet ihr alle wichtigen Buttons, um euer Flugzeug in den Retro-Simulatoren mehr oder weniger sicher ans Ziel zu bringen.Das große Annivesary Update für den Microsoft Flight Simulator brachte aber nicht nur das Retro Easter Egg ins Spiel, sondern auch weitere spielerische Inhalte. Unter anderem gibt es erstmals seit 2006 wieder Helikopter und Segelflugzeuge im Spiel, mit denen ihr nun auch von A nach B fliegen könnt.Darüber hinaus gibt es historische Flugzeuge, den Airbus A310, neue Flughäfen, 24 Klassiker-Missionen aus früheren Serienablegern und vieles mehr. Eine Übersicht über die neuen Flugzeuge haben wir für euch in einer früheren News bereits zusammengefasst Letztes aktuelles Video: Italien und Malta World Update Trailer