Age of Empires 2: Definitive Edition: Erscheint im Laufe des Jahres für PC mit neuer Kampagne - 4Players.de

Noch im Laufe des Jahres soll die Age of Empires 2: Definitive Edition für PC via Steam und im Windows Store erscheinen (auch via Xbox Game Pass PC-Spiele). Die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers wird 4K-Ultra-HD-Grafik, verbesserten Sound und die neue Kampange "The Last Khans" bieten. Interessierte Beta-Tester können sich hier anmelden."Age of Empires II: Definitive Edition ist eine Sonderedition zum 20. Geburtstag eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeiten. Die Definitive Edition bietet atemberaubende Grafik in 4K Ultra HD, einen neuen remastered Soundtrack und mit The Last Khans brandneue Inhalte mit drei neuen Kampagnen inklusive vier neuen Zivilisationen. Spieler treten online gegen andere Spieler an und versuchen mit 35 verschiedenen Zivilisationen in unterschiedlichen Zeitaltern, die Welt zu beherrschen."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer