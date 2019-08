Age of Empires 2: Definitive Edition: Erscheint Mitte November via Microsoft Store, Xbox Game Pass und Steam - 4Players.de

Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 2: Definitive Edition (PC)

Die Age of Empires 2: Definitive Edition wird am 14. November 2019 im Microsoft Store und auf Steam erscheinen sowie Cross-Play zwischen Windows 10 und Steam unterstützen, wie Microsoft bekannt gibt. Vorbestellungen sind bereits zum Preis von 19,99 Euro möglich. Zudem wird der Strategiespiel-Klassiker wie sein Vorgänger, der ebenfalls eine Crossplay-Funktion spendiert bekam, im Xbox Game Pass für PC (Beta) sowie im Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein. Über das Insider-Programm kann man sich zudem für die Beta-Version des Spiels anmelden.Um die Crossplay-Funktion in der Age of Empires: Definitive Edition nutzen zu können, müssen bisherige Besitzer einen neuen Spiel-Client aus dem Microsoft Store herunterladen. Der Download stehe Nutzern, die die Definitive Edition bereits in ihrer Bibliothek haben, kostenlos zur Verfügung. Spielstände und Achievements sollen erhalten bleiben. Es sei sogar so, dass alle Erfolge, die man bereits erlangt habe, im neuen Client automatisch freigeschaltet und zum Gamerscore hinzugezählt werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Age of Empires II: Definitive Edition lässt zum 20. Geburtstag das beliebteste Strategiespiel aller Zeiten neu aufleben - entdecken Sie eine neue Grafikpracht in 4K Ultra HD, einen neuen und komplett überarbeiteten Soundtrack sowie brandneue Inhalte: 'Die letzten Khane' mit drei neuen Kampagnen und vier neuen Kulturen.Zusammen mit den Originalkampagnen sowie den erfolgreichen Erweiterungen erkunden Sie in über 200 Spielstunden über 1000 Jahre unserer Geschichte. Fordern Sie online andere Spieler mit 35 verschiedenen Kulturen heraus und erobern Sie die Welt in allen Zeitaltern.Bestimmen Sie in dieser remastered Version eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeit Ihren Weg zu wahrer Größe."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer